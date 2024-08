Ministero della Difesa assume, posti di lavoro anche a Terni. I profili - Tuttoggi.info

C’è anche il Pmal, il polo di mantenimento delle armi leggere, di Terni tra le strutture che beneficeranno del concorso del ministero della Difesa per assumere 1100 unità a tempo indeterminato nei ruoli di personale civile. Le domande vanno presentate entro il 22 agosto e vengono ricercate varie figure professionali.

I bandi di concorso sono due. Il primo – rivolto a diplomati – è un concorso pubblico per 1000 posti, su base circoscrizionale, a tempo indeterminato, per il profilo di Assistente, Area funzionale Seconda, fascia retributiva F2, nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa. Il secondo – per laureati – è invece per 100 posti, sempre a tempo indeterminato, per il profilo di Funzionario tecnico, Area funzionale Terza, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.

Questi i ruoli previsti dal primo bando:

Assistente ai Servizi di Supporto – Posti n. 100

Assistente ai Servizi di Vigilanza – Posti n. 50

Assistente Sanitario – Posti n. 4

Assistente Tecnico per l’Informatica – Posti n. 45

Assistente Tecnico per i Sistemi Elettrici ed Elettromeccanici – Posti n. 124

Assistente Tecnico per la Cartografia e la Grafica – Posti n. 100

Assistente Tecnico Chimico – Fisico – Posti n. 25

Assistente Tecnico Artificiere – Posti n. 15

Assistente Tecnico per l’Edilizia e le Manutenzioni – Posti n. 100

Assistente Tecnico Nautico – Posti n. 32

Assistente Tecnico per l’Elettronica, l’Optoelettronica e le Telecomunicazioni – Posti n. 100

Assistente Tecnico per le Lavorazioni – Posti n. 200

Assistente Tecnico per la Motoristica, la Meccanica e le Armi – Posti n. 105

Per quanto riguarda invece il secondo bando, da 100 posti totale, questi sono i profili:

Funzionario tecnico per l’informatica – Posti 24

Funzionario tecnico per la cartografia – Posti 4

Funzionario tecnico per l’edilizia – Posti 4

Funzionario tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni – Posti 25

Funzionario tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici – Posti 16

Funzionario tecnico per la motoristica e la meccanica – Posti 25

Funzionario specialista scientifico – Posti 2

Entrambi i concorsi prevedono una prova selettiva scritta, che si svolgerà “mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche in più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La Commissione esaminatrice redigerà, per ciascuno dei profili messi a concorso, la graduatoria finale di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella prova scritta”. Le candidature vanno presentate attraverso il portale InPa.

A plaudere a questa importante attività lavorativa per il territorio ternano è il capogruppo consiliare del Pd Francesco Filipponi. “Si tratta di una buona opportunità – sottolinea – per coloro in città, che vorrebbero inserirsi nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa partecipando a un concorso pubblico. Con questo nuovo concorso, che fa seguito ad altre procedure, si potrà almeno parzialmente assicurare, un’opportunità di lavoro per le generazioni più giovani. Considerando la necessità di proseguire questo lavoro per colmare una carenza di organico comunque ancora significativa, serve che venga promosso un nuovo tavolo tecnico con i rappresentanti del Comune di Terni, della Regione Umbria, del Ministero, del Polo di mantenimento e delle rappresentanze dei lavoratori, per mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire la continuità dell’attività del Polo a Terni. Queste procedure concorsuali – evidenzia Filipponi – sono il frutto di un lavoro che nel corso degli anni ci ha visti protagonisti come gruppo consiliare, insieme ai parlamentari e consiglieri regionali del Partito democratico, e soprattutto con i lavoratori, i sindacati e le rappresentanze sindacali unitarie del polo di Terni”.