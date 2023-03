Minaccia, perseguita e maltratta la ex fidanzata: denunciato 22enne

Non accetta la fine dell’amore e percuote e insulta la ex fidanzata, un comportamento che finisce con una serie di denunce incrociate tra cui quelle per un 22enne ora indagato per il reato di atti persecutori nei confronti della ex compagna.

La giovane vittima aveva lasciato il fidanzato in seguito all’ennesimo tradimento, ma lui aveva iniziato ad insultarla e percuoterla. I due erano poi tornati insieme, ma i continui maltrattamenti e tradimenti avevano indotto la giovane ad interrompere nuovamente e stavolta definitivamente il rapporto lo scorso mese di febbraio. Di nuovo con un corollario di maltrattamenti, minacce e pure una rissa.