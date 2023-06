Minaccia e insulta la moglie: denunciato per atti persecutori - Tuttoggi.info

Avrebbe perseguitato la moglie con comportamenti violenti e aggressivi, minacciando anche di arrivarle sotto casa armato di pistola, il bastiolo di 49 anni denunciato per atti persecutori.

A rivolgersi alla polizia di Stato assisana è stata la moglie dell’uomo, peraltro a volte dedito al consumo di sostanze alcoliche: secondo il racconto della donna, i maltrattamenti e gli insulti erano diventati sempre più frequenti al punto da indurre la vittima ad abbandonare l’abitazione coniugale e ad andare a vivere in un altro appartamento. Nonostante questo, il 49enne aveva continuato a perseguitare la vittima fino all’ultimo episodio, avvenuto i primi di giugno, quando l’uomo era stato raggiunto dall’avvocato della donna per discutere del sostentamento dei figli.

In quell’occasione, infatti, era andato in escandescenza offendendo e minacciando l’ex moglie, comportamenti che erano proseguiti anche successivamente con numerosi messaggi con cui l’uomo aveva minacciato di raggiungerla presso la sua abitazione armato di pistola. La situazione aveva ingenerato uno stato di ansia e paura nei confronti della donna che l’avevano indotta a chiedere aiuto alla Polizia di Stato. Gli agenti assisani, vista la gravità degli episodi, hanno anche effettuato una perquisizione per la ricerca di armi in casa dell’uomo, controllo che ha avuto esito negativo; per lui è scattata comunque la denuncia per atti persecutori.