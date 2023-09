Minaccia clienti di un bar con un coltello, denunciato 37enne. Aveva anche rubato parmigiano - Tuttoggi.info

Panico in un bar di viale Brin per un uomo che minacciava gli avventori con un coltello, intervengono i carabinieri di Terni

Brandendo un coltello, stava minacciando i clienti di un bar in viale Brin. E dopo essere stato fermato dai carabinieri è stato trovato in possesso anche di 7 pezzi di parmigiano rubato poco prima in un supermercato poco lontano. Così l’uomo, un 37enne di origini napoletane, è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di armi e ricettazione.

Sono state diverse le chiamate al 112 da parte di cittadini che nel tardo pomeriggio di mercoledì segnalavano la presenza di un uomo in stato di alterazione all’interno di un bar di viale Brin, che ne stava minacciando gli avventori con un coltello. L’immediato arrivo delle pattuglie in circuito ha consentito ai militari di bloccare ed identificare il 37enne che, alla vista dei Carabinieri, ha subito lasciato cadere l’arma, poi rivelatasi un coltellino multiuso.

Nel corso della successiva perquisizione personale, nello zaino dell’uomo sono state rinvenute 7 confezioni di “Parmigiano Reggiano” che, da successivi accertamenti, sono risultate provento di furto, perpetrato poco prima, ai danni di un supermercato della zona. Per questo l’uomo è stato deferito, oltre che per il porto abusivo del coltellino, anche per ricettazione.