Minacce su Twitter a ministro Orlando, perquisito presidente associazione di Perugia

Ministro Orlando al centro di un commento ritenuto minatorio e offensivo, indagini di Digos e polizia postale: sequestrati pc e telefono

Il presidente di un’associazione culturale attiva a Perugia oggetto di una perquisizione disposta dalla locale Procura della Repubblica per presunte minacce ed offese su Twitter ai danni del ministro del lavoro e politiche sociali Andrea Orlando.

A renderlo noto è il procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone. Che spiega come personale della Digos di Perugia e del compartimento di polizia postale e delle comunicazioni per l’Umbria hanno dato esecuzione nelle ultime ore ad un provvedimento di perquisizione locale emesso dalla stessa Procura nei confronti del presidente di un’associazione culturale attiva in città. L’uomo risulta indagato per i reati di diffamazione a mezzo social-network e violenza o minaccia a un corpo politico.