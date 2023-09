Minacce e lesioni nel parcheggio del supermercato: denunciati in tre - Tuttoggi.info

Interviene la polizia, i fatti accaduti a Santa Maria

Un ‘incrocio’ al supermercato è finito con una denuncia per tre persone per lesioni personali e minacce: ad essere aggredita la ex di un 33enne italiano, che avrebbe aggredito la donna insieme ad altre due persone, una cittadina italiana di 27 anni, attuale sua compagna, e una donna di 58 anni, mamma della donna.

Secondo la ricostruzione degli agenti della polizia di Stato del commissariato di Assisi guidati dal vicequestore Francesca Di Luca, i fatti sono accaduti nel parcheggio di un supermercato a Santa Maria degli Angeli. La vittima – che ha poi sporto querela facendo partire le denunce dopo che l’evento era stato già inserito nell’applicativo Scudo – ha riferito di essere stata avvicinata dalla 58enne che, dopo averla minacciata, l’aveva aggredita fisicamente unitamente all’ex compagno.

In seguito, era sopraggiunta anche la 27enne che le aveva rivolto delle ingiurie e delle offese. Gli agenti hanno quindi sentito le controparti che hanno fornito una versione differente. Hanno infatti spiegato che la donna, dalla fine della relazione con l’ex compagno, aveva iniziato a tenere degli atteggiamenti molesti ed intimidatori nei confronti della coppia.