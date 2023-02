Minacce e insulti social alla premier Meloni, perugino nei guai

Il 45enne era già nota alle forze dell'ordine per aver già pubblicato post dello stesso tenore nei confronti di altri personaggi politici

Insulti e minacce sui social nei confronti della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Come aveva fatto in precedenza per altri politici. Il personale della Digos della Questura di Perugia e del Centro di sicurezza Cibernetica della Polizia Postale hanno eseguito una perquisizione personale, domiciliare ed informatica nei confronti di un 45enne residente a Perugia, ipotizzando nei suoi confronti il reato di minaccia e oltraggio nei confronti della premier, delitti commessi tramite un account social e personale.

L’uomo aveva pubblicato sul suo profilo web frasi particolarmente offensive e minacciose condividendo oltretutto nello stesso account, anche i post di altra persona che aveva invece addirittura minacciato di morte la Presidente Meloni ed anche la figlia della stessa. Il tutto relativamente all’intenzione nota del Governo di rivedere meccanismi e struttura del Reddito di Cittadinanza.