Minacce di morte, lesioni e maltrattamenti contro ex moglie, arrestato ternano - Tuttoggi

Minacce di morte, lesioni e maltrattamenti, uomo tenta blitz a casa dell'ex moglie, ma viene fermato per le scale dai Carabinieri

Un ternano di 40 anni, C.C. le sue iniziali, è stato arrestato dai militari della Sezione Radiomobile del NOR di Terni intervenuti dopo la richiesta di aiuto da parte della ex moglie; nonostante il divieto di avvicinamento l’uomo si è presentato in casa della donna dove è stato bloccato per le scale dai carabinieri ed immediatamente arrestato.

La richiesta di aiuto e le minacce

A lanciare l’allarme è stata la stessa donna che ha contattato i militari chiedendo aiuto perché il suo ex marito, già sottoposto alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento per i continui maltrattamenti, lesioni e minacce di morte, si era introdotto nel suo palazzo per raggiungere la porta dell’appartamento.