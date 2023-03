“M’illumino di meno”, luci spente per accendere la sostenibilità | Il decalogo del 2023

Il consumo di energia è uno dei principali responsabili dei cambiamenti climatici, e il risparmio energetico è uno degli strumenti più efficaci per contrastarli. Adottare comportamenti virtuosi, come spegnere le luci quando non servono, utilizzare elettrodomestici a basso consumo energetico, ridurre gli spostamenti in automobile e preferire mezzi di trasporto più sostenibili, è essenziale per limitare l’emissione di gas serra e preservare il nostro pianeta.

Articoli correlati:

Inoltre, adottare stili di vita sostenibili non solo aiuta l’ambiente, ma può anche comportare numerosi benefici per la salute e il benessere personale. Ad esempio, camminare o andare in bicicletta invece di utilizzare l’automobile può favorire la salute cardiovascolare e ridurre lo stress, mentre una dieta a base di prodotti locali e biologici può favorire la salute e il benessere psicofisico.

La Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili “M’illumino di meno”, che quest’anno si svolgerà giovedì 16 marzo, è un’occasione per riflettere sui nostri comportamenti quotidiani e sulle scelte che facciamo, e per impegnarci a diventare cittadini più responsabili e consapevoli. Adottare uno stile di vita sostenibile non è solo un dovere verso l’ambiente, ma anche un modo per migliorare la qualità della vita e per contribuire alla costruzione di un futuro migliore per tutti.

Il decalogo promosso per il 2023