Mille euro in Spesa SOSpesa alla Coop di Umbertide dal PD ai volontari - Tuttoggi

Il Partito Democratico di Umbertide ha donato mille euro all’Associazione Gruppo volontari di Umbertide. “Un omaggio per ‘aiutare chi ci aiuta’ – dicono dal PD.

“Attraverso la nostra sottoscrizione – si continua a leggere – sosterremo gli acquisti e le esigenze dei meno abbienti. Per farlo abbiamo aderito all’iniziativa spesa SOSpesa di Coop e poi, dopo aver ritirato i buoni spesa (nel punto vendita cittadino) con le donazioni raccolte, abbiamo devoluto tutto all’Associazione Gruppo volontari Umbertide“.

Un gesto per aiutare concretamente chi sta subendo, in maniera più pesante, questo drammatico momento e che si aggiunge a quello dei nostri Consiglieri comunali. Infatti, come sarà fatto dalle altre opposizioni, i gettoni di presenza in Consiglio di questi mesi verranno devoluti al centro anziani Balducci.

“Con questi gesti si è voluto stare vicini ai tanti volontari che, con la solidarietà – si conclude – aiutano chi combatte questo virus. La speranza è di uscire al più presto da questo difficile momento.”

(Nella foto il Segretario comunale Filippo Corbucci consegna ai volontari i buoni spesa)