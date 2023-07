Mille euro in più all'anno in busta paga | Fornaci Briziarelli firma accordo per i propri dipendenti - Tuttoggi.info

La somma, sotto forma di buoni pasto, verrà data da luglio 2023. Ha l’obiettivo di sostenere il potere d’acquisto dei dipendenti

Sarà di circa mille euro netti all’anno l’importo che sarà erogato a tutti i dipendenti di Fornaci Briziarelli Marsciano a seguito di un accordo sottoscritto oggi tra l’azienda, assistita dall’area Relazioni industriali di Confindustria Umbria, i lavoratori, rappresentati dalla Rsu al completo, Filca-Cisl e Fillea-Cgil.

La somma, che sarà corrisposta sotto forma di buoni pasto a partire dal mese di luglio 2023, ha l’obiettivo di sostenere fin da subito il potere d’acquisto delle famiglie le quali, a causa delle conseguenze legate al caro energia e materie prime, sono costrette a confrontarsi con un aumento generalizzato del costo della vita.

“Siamo soddisfatti di aver sottoscritto questo accordo – ha sottolineato Vincenzo Briziarelli, Presidente di Fbm – che risponde alle esigenze rappresentate dai lavoratori. L’intesa raggiunta oggi consolida il rapporto di correttezza e collaborazione che contraddistingue ormai da tempo le relazioni industriali all’interno dell’azienda. Crediamo infatti che l’azienda debba svolgere, oltre al ruolo economico che gli è proprio, anche un ruolo sociale nei confronti dei propri collaboratori, che quotidianamente sostengono l’azienda, delle loro famiglie e del territorio in cui opera”.

Con i suoi oltre cento anni di storia, Fornaci Briziarelli Marsciano rappresenta una realtà industriale molto rilevante in Umbria e nel panorama dei produttori italiani di laterizi. L’azienda opera in quattro stabilimenti: Marsciano, Dunarobba, Bevagna e Fiano Romano dove produce la gamma completa dei laterizi per il settore delle costruzioni e vende tutti i prodotti per l’edilizia.