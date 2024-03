Milano-Perugia, ancora scintille: l’Allianz la spunta sulla Sir all’ultimo punto (3-2) IMMAGINI

Nell'ultima di campionato la spuntano ancora i padroni di casa, che superano i Block Devils al tie-break

Tra Milano e Perugia negli ultimi anni è stata sempre battaglia. Ed anche l’ultima partita della stagione regolare all’Allianz Cloud, nonostante le sperimentazioni che si sono concesse gli allenatori, non ha tradito le attese. Vince Milano al tie-break 15-13, all’ultimo punto.

Numeri equilibratissimi nei cinque parziali disputati. Milano un po’ meglio a muro (12 contro 10), Perugia un po’ meglio in attacco (55% contro 53%), in ricezione (49% contro 43% di positiva) ed al servizio (9 ace contro 5).

Nelle file dei Block Devils 24 punti con 6 ace per un Leon in crescita. Doppia cifra per un buon Ben Tara (19 punti con il 61% in attacco), per Plotnytskyi (11 punti) e per un positivo Flavio (13 punti con il 77% in primo tempo e 3 muri). Menzione d’obbligo per un super Max Colaci (68% in ricezione) che si è reso protagonista di tantissime difese da far spellare le mani al pubblico presente.

I padroni di casa la spuntano al primo set, vinto 25-22. Nella seconda frazione sono i Block Devils a prevalere ai vantaggi (27-25). La facilità con cui la Sir vince il terzo set è un’illusione, perché i padroni di casa la spuntano nel quarto 25-23, per poi chiudere a proprio favore nel mini-set di spareggio.

Ai playoff, la Sir evita Milano e trova Verona, che mercoledì sarà al PalaBarton.

Allianz Milano – Sir Vim Susa Perugia 3-2

25-22; 25-27; 17-15; 25-23; 15-13

ALLIANZ MILANO: Porro 3, Reggers 14, Vitelli 7, Loser 13, Kaziyski 9, Ishikawa 20, Catania (libero), Dirlic 3, Zonta, Mergarejo 6, Innocenzi. N.e.: Colombo, Starace (libero), Piano. All. Piazza, vice all. Daldello.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 3, Ben Tara 19, Flavio 13, Solè 8, Leon 26, Plotnytskyi 11, Colaci (libero), Held, Semeniuk, Herrera 1. N.e.: Russo, Ropret, Toscani (libero), Candellaro. All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

LE CIFRE – MILANO: 19 b.s., 5 ace, 43% ric. pos., 26% ric. prf., 53% att., 12 muri. PERUGIA: 23 b.s., 9 ace, 48% ric. pos., 24% ric. prf., 55% att., 10 muri.