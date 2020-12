Migranti a Colfiorito, Malaridotto (Lega): “Gestione fallimentare”

Emerso un caso di positività al Covid nella struttura di accoglienza

Il tema dell’allontanamento dal Centro di accoglienza di Colfiorito di 16 migranti è tornato all’attenzione del consiglio comunale, dove ieri è stata discussa una interrogazione del consigliere comunale Mauro Malaridotto, al quale ha risposto il sindaco Stefano Zuccarini.

Migranti, Malaridotto: “Risposte parziali”

“Risposte parziali, lacunose, a volte contraddittorie che evidenziano ancora una volta la gestione fallimentare delle politiche migratorie di questo Governo e del ministro Lamorgese”. E’ stato il commento del consigliere Lega Foligno Mauro Malaridotto a seguito dell’interrogazione. “Risulta chiaro – spiega il consigliere – che la vicenda non è stata gestita al meglio delle possibilità, sia dal punto di vista dell’organizzazione interna, in quanto nello stesso stabile possono essere ospitate fino 90 persone senza un minimo distanziamento e senza l’obbligo nell’utilizzo delle mascherine, sia da quello della sicurezza pubblica“.

Un caso di positività nel Centro

Malaridotto riferisce le informazioni apprese dal sindaco durante la risposta: “Apprendiamo infatti che all’interno del Cas è stato riscontrato un caso di positività di un ospite e che i 16 richiedenti asilo, forse per

timore di venir contagiati, si sono allontanati volontariamente dalla

struttura. Di essi solo 6 sono tornati chiedendo peraltro il

trasferimento in altri alloggi in capo all’associazione Arca del

Mediterraneo di Foligno; degli altri 10 invece si sono perse

completamente le tracce. In un momento storico in cui i cittadini italiani e gli stranieri regolari rispettano le leggi con grande senso di responsabilità –

prosegue il consigliere – e per un fine sociale più alto quale quello

della sicurezza sanitaria nazionale, non possiamo più permettere che chi

viene accolto nei Cas sia esentato dal rispetto di tali norme e gli sia

permessa la libera circolazione per il territorio, con il rischio di

mettere a repentaglio la salute propria e quella degli altri.

La sicurezza sanitaria dei nostri cittadini viene prima di ogni

battaglia politica, battaglia questa che non può essere argomento

esclusivo della Lega o del centrodestra, ma richiede lo sforzo e la

condivisione di tutte le forze politiche”.