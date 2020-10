E' umbra la miglior pizza d'Asia: oscar al montefalchese Valentino Ugolini

Valentino Ugolini è il creatore della miglior pizza d'Asia

E’ nato il 5 aprile 1986 a Turrita di Montefalco e da lì è iniziata la sua scalata al successo. Lui è Valentino Ugolini ed è sua la migliore pizza dell’Asia. Le sue creazioni infatti hanno vinto il “50 top pizza“, l’oscar della pizza dell’Asia.

La passione per i fornelli

“Fin da piccolo – racconta – ho avuto la passione per i fornelli, grazie anche alle due cuoce più importanti della mia vita, mia mamma e mia nonna.

Così grazie anche all’appoggio di mio padre Mario ho deciso di fare l’alberghiero, a Spoleto. Grazie alla scuola sono riuscito negli anni a fare degli stage in giro per l’Italia e il più importante fu quello fatto nel ristorante Uliassi, 3 stelle Michelin nelle Marche“.

Da Uliassi a Hong Kong e il premio per la pizza

Da lì, il passo in Asia: “Dopo 3 anni di duro lavoro, sono arrivato ad Hong Kong per l’apertura di un ristorante con loro. Da lì a due anni decisi di lasciare la “scuola” Uliassi per iniziare un nuovo percorso con Umberto Bombana, l’unico 3 stelle Michelin italiano fuori dall’Italia. Sono stato per 3 anni il suo sous chef, poi abbiamo avuto l’occasione di aprire Ciak, che rappresenta un po’ la nostra idea di trattoria italiana fatta con le migliori materie prime“.

Il segreto della vittoria della miglior pizza

Il segreto è l’unicità: “Abbiamo deciso di creare un prodotto che non ci fosse sul mercato, la nostra pizza, ricetta segreta con 5 tipi di farine del molino Paolo Mariani nelle Marche, e lievito naturale. E il segreto della vittoria? “Duro lavoro, costanza e rispetto delle materie prime che ci hanno permesso di arrivare ai risultati di oggi”.

Il valore dell’Umbria per le sue pizze

C’è sempre un po’ di Umbria nelle pizza di Valentino Ugolini: “Cerco sempre di mettere un tocco di Umbria dei miei piatti, a partire dalle salsicce fatte in casa, tartufo, legumi e tutto quello che la stagionalità ci può offrire. Ormai sono 12 anni che sono ad hong kong e l’Italia mi manca parecchio, magari un giorno tornerò a fare qualcosa di mio nella mia amata Umbria“.

La dedica della vittoria

“Dedico questa vittoria innanzitutto al mio team che mi supporta ogni giorno, e ai miei due mentori di vita e di cucina, Mauro Paolini, chef del ristorante Uliassi e Michele Bernacchia, che mi ha permesso di arrivare ad Hong Kong e aiutato fin dal primo giorno“.