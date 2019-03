Michele Bravi rompe silenzio dopo incidente “Sto cercando di costruire la realtà”

share

Dopo quattro lunghi mesi di assoluto silenzio, in seguito al grave incidente stradale dello scorso novembre nel quale perse la vita una donna, Michele Bravi torna a parlare e lo fa tramite i suo profili ufficiali Twitter e Instagram. In entrambi i social (nel secondo c’è anche un’immagine interamente bianca), il cantante tifernate scrive ai fan questo semplice messaggio: “Ciao. Sto cercando di costruire piano piano la realtà. Vi voglio bene”.

Queste le poche ma significative parole dell’ex vincitore di X Factor, che dopo la tragedia che lo aveva visto coinvolto, aveva subito cancellato tutti gli impegni e le date del tour, abbandonando del tutto anche le interazioni sul web. Fino ad oggi, per la gioia dei fan che hanno risposto con tantissimi messaggi di incoraggiamento.

Per quanto riguarda l’incidente, in cui la Bmw di Michele si scontrò con la moto della vittima, sono ancora in corso le indagini, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al momento, però, non trapela ancora niente di nuovo. L’artista di Città di Castello, che era risultato negativo ai test su alcol e droga, rimane comunque accusato di omicidio stradale e rischia dai 2 ai 7 anni di carcere.

