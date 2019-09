Michael Zurino “promuove” giovani talenti italiani con le Instagram stories

Michael Zurino, giovane umbertidese noto per l’organizzazione di grandi eventi e direttore di ‘Artist Academy’, accademia di formazione artistica e professionale, ha iniziato da qualche mese a promuovere sulla sua pagina Instagram, in crescita giorno dopo giorno (ben oltre 12 mila follower), i migliori talenti italiani.

E lo fa costantemente portando alla luce il “meglio” del nostro Bel Paese: le idee fresche con le quali tanti giovani si sono fatti strada, i progetti innovativi di tanti talenti italiani portati avanti con coraggio e determinazione. “Lo faccio soprattutto perché è importante che i giovani ricevano uno stimolo che provenga da esperienze di loro coetanei – spiega Zurino – Giovani che molto spesso, vuoi per un colpo di fortuna, vuoi per i sacrifici messi in atto, si ritrovano nelle mani idee assolutamente geniali e raggiungono i propri obiettivi. I giovani come me oggi hanno bisogno di fiducia: devono poter avere le armi e le basi per credere nelle loro potenzialità”.

“Il mio progetto è ad uno stato ancora embrionale: – aggiunge – vorrei dare un peso nuovo e diverso a ciò che comunemente si definisce “talento”. Va consentita l’opportunità di fare nella vita ciò che si sa fare e che si sogna di fare“. Michael invita ad interagire con lui e seguire le sue Instagram stories (michael_zurino), magari anche segnalandogli altri talenti italiani.

