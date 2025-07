"Mia figlia è stata molestata", succede al Parco dei Canapè - Tuttoggi.info

Presentata denuncia presso la caserma dei Carabinieri di Foligno

“Stamattina ai Canapè mia figlia è stata molestata, da un tipo vestito di nero con cappellino nero, e zaino voluminoso rosso”. L’allarme è stato lanciato nella tarda mattinata di ieri, dalla mamma della minore postandolo sulla seguitissima pagina Facebook ‘Segnalazioni Foligno’ intorno a mezzogiorno. La notizia si è rapidamente diffusa in città, destando preoccupazione in particolar modo tra i fruitori del parco pubblico del centro storico, molto frequentato in questo periodo, specialmente proprio da famiglie con bambini.

La mamma ha inoltre tenuto a sottolineare che la situazione era già stata dettagliatamente riportata presso la caserma dei Carabinieri di Foligno, sporgendo quindi una regolare denuncia. Saranno quindi ora le autorità competenti a verificare quanto segnalato, procedendo con l’acquisizione di elementi utili a far luce sulla vicenda.

È facile supporre che potrebbero essere visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per individuare il soggetto, sulla base della descrizione e verificare quanto denunciato.