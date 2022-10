Mezzi scontati per gli studenti, in 3 giorni già 7mila abbonamenti | Come farlo

L’abbonamento, personale e non cedibile è costituito da un pass digitale, denominato “Pass Regione Umbria-UNIPG” reso disponibile al beneficiario sulla App SALGO, messa a disposizione gratuitamente dai consorzi, tramite Busitalia.

I servizi fruibili con l’abbonamento saranno i sistemi TPL urbani su gomma, il minimetrò e la funicolare di Orvieto, i servizi extraurbani su gomma svolti in ambito regionale, la linea ferroviaria regionale Sansepolcro-Umbertide-Terni e diramazione Perugia San Giovanni e Perugia Sant’Anna.

Sono invece esclusi dall’iniziativa gli eventuali servizi svolti dai gestori di trasporto in regime diverso dal TPL ed il servizio di navigazione lago Trasimeno.

La presentazione

L’iniziativa è frutto della convenzione sottoscritta da Comune di Perugia, Regione dell’Umbria, UniPG, Ishtar, Tpl Mobilità, ATC&Partners mobilità, Busitalia e Minimetrò. E’ stata presentata dalla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, dall’assessore alle infrastrutture e trasporti della Regione Umbria Enrico Melasecche, dal sindaco di Perugia Andrea Romizi, dal rappresentante dell’Università degli studi di Perugia prof. Berardi, dall’amministratore delegato di Busitalia Stefano Bonora e dall’amministratore unico di Minimetrò Sandro Paiano.

L’appello agli studenti e i conti

Il sindaco Romizi e la presidente Tesei hanno rivolto un appello agli studenti affinché colgano questa opportunità. La cui prosecuzione, trattandosi di un’iniziativa sperimentale, è legata all’effettivo successo. E’ stato chiarito infatti che in caso di adesione del 67% circa degli aventi diritto il costo dell’operazione per gli enti rimarrà quello ipotizzato negli atti (400mila euro per la regione, 192 mila per il Comune di Perugia, 150mila per l’Università), mentre in caso di adesione del 100% non vi sarà alcun costo per gli enti stessi.

Come fare l’abbonamento

Fino al 31 ottobre il pass può essere acquistato presso le biglietterie Busitalia abilitate esibendo un valido documento di identità ed il codice Fiscale e consegnando all’operatore di sportello: 1) il modulo di richiesta PASS TPL UMBRIA-UNIPG (scaricabile sul sito fsbusitalia.it, sezione “Umbria”), compilato in ogni sua parte; 2) l’autocertificazione rilasciata dall’Università attraverso i servizi online per finalità “agevolazione TPL”, attestante il possesso dei requisiti per accedere alla agevolazione; 3) l’eventuale bonus trasporti da scalare sull’importo del pass (il bonus deve essere intestato allo studente e riportare come gestore del servizio di trasporto BUSITALIA SITA NORD SRL).

Lo studente riceve immediatamente in biglietteria un pass provvisorio con il quale potrà effettuare viaggi illimitati fino al 31 ottobre 2022. Sul pass lo studente deve inserire il proprio nome e cognome ed il numero di matricola: il pass è personale e non cedibile, deve essere convalidato alle validatrici al primo utilizzo ed esibito a richiesta insieme ad un valido documento di identità.

Il pass TPL UMBRIA UNIPG definitivo sarà un titolo digitale, reso disponibile da novembre senza necessità di recarsi in biglietteria. Per ottenerlo, lo studente possessore di un pass provvisorio dovrà registrarsi sul sistema di acquisto digitale Busitalia (portale web disponibile da novembre) inserendo, tra i dati obbligatori, il codice del titolo temporaneo. Poi deve scaricare l’App Salgo ed accedervi con le stesse credenziali usate per il portale web: il pass digitale sarà materializzato sulla App Salgo nella sezione “Prenotazioni e titoli”.

Dal mese di novembre 2022 l’acquisto del pass UMBRIA UNIPG avverrà esclusivamente attraverso il sistema di acquisto digitale di Busitalia (portale web e App Salgo); non sarà più necessario quindi recarsi in biglietteria. Al momento dell’acquisto, verificato il possesso dei requisiti del richiedente, verrà reso disponibile il pass digitale.