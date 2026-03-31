Mezza maratona d'Italia, 3 grifette nei primi 5 posti - Tuttoggi.info

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Mezza maratona d’Italia, 3 grifette nei primi 5 posti

Redazione

Mezza maratona d’Italia, 3 grifette nei primi 5 posti

Mar, 31/03/2026 - 09:11

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Nuovo grande risultato per l’Atletica Arcs Cus Perugia domenica scorsa a Maranello (Mo), in casa Ferrari, nella Mezza Maratona d’Italia, memorial Enzo Ferrari: tre grifette nei primi cinque posti della classifica femminile in questa manifestazione internazionale, articolata su tre percorsi agonistici di 5, 10 e 21,097 chilometri, che ha visto la partecipazione di 15 mila iscritti di ben 88 nazioni. La gara principale di 21,097 chilometri, partita dal Museo Ferrari di Maranello, ha offerto un percorso unico al mondo con il passaggio all’interno dello stabilimento Ferrari, lungo viale Enzo Ferrari, sulla storica Pista di Fiorano e nel nuovo circuito Ferrari e-Vortex fino all’arrivo nel cuore di Modena in piazza Roma. La vittoria come da pronostico è andata alla keniana Regina Wambui Ndugu con il tempo di 1.09.13, dietro di lei la campionessa italiana di mezza maratona in carica Sara Bottarelli in 1.12.19 e poi il magnifico terzetto perugino targato Arcs Cus Perugia con Melissa Fracassini sul terzo gradino del podio in 1.13.21, Laura Ribigini quarta in 1.14.07 (prima tra le Promesse) e la gemella Elena Ribigini quinta (seconda tra le promesse) in 1.14.30.

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