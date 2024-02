Mette su Facebook l'annuncio di una casa in affitto, ma è una truffa: denunciata 44enne - Tuttoggi.info

La vittima ha denunciato i fatti alla polizia di Stato che ha rintracciato la presunta responsabile

Ha chiesto di essere pagata con una caparra di 1.350 euro per un appartamento in affitto che non era il suo la 44enne che si è finta proprietaria di un locale a Perugia con tanto di annuncio sui social. La donna è stata denunciata dalla polizia del commissariato di Assisi dopo la denuncia della vittima della truffa.



La 44enne prima si è accordata con la vittima per l’affitto dell’abitazione facendosi accreditare da quest’ultima, a titolo di caparra, la somma di 1350 euro su una carta prepagata. Quando è arrivata la data per visitare l’appartamento – mai avvenuta – la 44enne dapprima ha rinviato l’appuntamento e, successivamente, si è resa irreperibile. A quel punto la vittima ha sporto querela alla polizia di Stato che è riuscita a risalire all’identità della 44enne che, per effettuare la transazione, si è avvalsa di generalità riconducibili ad un’altra donna, la quale, nel novembre 2022, aveva sporto denuncia per sostituzione di persona.

Dagli approfondimenti investigativi, inoltre, è emerso che la stessa carta prepagata e la stessa utenza telefonica erano state utilizzate per effettuare altre truffe, consumate tutte con le stesse modalità. Per questi motivi, la donna è stata denunciata per truffa; dalla polizia, l’invito ai cittadini a evitare di cadere in truffe del genere utilizzando per questo genere di trattative solo i canali appropriati e operatori riconosciuti.