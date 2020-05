Meteo weekend, stabile su tutto il territorio - Tuttoggi

Umbria

Tempo stabile nel corso del fine settimana: sole prevalente nella giornata di sabato su tutto il territorio salvo innocui addensamenti in Appennino, aumento delle nubi in serata. Domenica i cieli saranno generalmente più nuvolosi specie in mattinata, maggiori aperture nelle ore pomeridiane; poco nuvolosi anche in serata su tutti i settori

Italia

AL NORD

Inizio di giornata con tempo stabile e asciutto su tutti i settori, rapidopeggioramento al pomeriggio e in serata con temporali diffusi sulle areealpine in parziale sconfinamento sulle pianure salvo tempo asciutto suRomagna e Liguria.

AL CENTRO

Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi per tutto l’arco della giornatacon aumento di nubi innocue nelle ore serali a partire da Toscana e Marche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Bel tempo e sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio e in serata.

