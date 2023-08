Meteo weekend, stabile sabato per tutta la giornata | Temporali domenica notte - Tuttoggi.info

Temperature minime e massime in generale diminuzione, salvo un lieve rialzo sulla Sicilia e sul medio-basso versante adriatico.

Umbria

Sabato: Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli soleggiati o al più poco nuvolosi. Nessuna variazione prevista in serata e in nottata.

Domenica: Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli soleggiati o al più poco nuvolosi. Nessuna variazione prevista in serata. Temporali in arrivo nella notte.

Nazionale

AL NORD

Al mattino instabilità al Nord-Ovest con piogge da isolate a sparse, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, più asciutto su Emilia Romagna e pianure del Triveneto. In serata e in nottata insiste il maltempo con acquazzoni e temporali, più asciutto al Nord-Est ed Emilia Romagna.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo locali acquazzoni in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con locali acquazzoni o temporali, soleggiato altrove. In serata torna la stabilità con ampie schiarite su tutti i settori.

Temperature minime e massime in generale diminuzione, salvo un lieve rialzo sulla Sicilia e sul medio-basso versante adriatico.

Www.centrometeoitaliano.it