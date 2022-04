Meteo Weekend, sabato stabile e nubi irregolari - Tuttoggi

Domenica, giornata caratterizzata da bel tempo con sole prevalente sia in mattinata sia poi nel corso del pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile

Umbria

Sabato. Condizioni di tempo stabile nella giornata con molte nubi irregolari al mattino su tutto il territorio, maggiori aperture al pomeriggio. Tra la sera e la notte locali fenomeni al confine con le Marche con neve fino a 700 metri.

Domenica. Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia in mattinata sia poi nel corso del pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile con ampi spazi di sereno su tutta la regione.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse e neve sulle Alpi dai 1300-1500 metri; sereno su Emilia Romagna e Liguria. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sul Triveneto con ancora neve sui rilievi, variabilità asciutta altrove. In serata maltempo su Emilia Romagna e Veneto, con neve in calo fin verso i 1000 metri, stabile altrove.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito, sereno sulle coste Adriatiche. Al pomeriggio cieli in prevalenza poco nuvolosi su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con nuvolosità irregolare. Peggiora nella notte con piogge e nevicate dai 600-800 metri su Marche e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con nubi sparse su Campania, Molise, Basilicata e Sardegna, sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità in estensione sul resto del meridione, soleggiato solo sulla Sicilia. In serata ancora stabilità diffusa con cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori, schiarite solo sulla Sardegna.

Temperature minime in calo al centro-nord, stazionarie o in lieve aumento al sud; massime in diminuzione su tutta la penisola.

www.centrometeoitaliano.it