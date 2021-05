Meteo Weekend, sabato stabile e domenica piogge locali - Tuttoggi

Le previsioni meteo per il week end del 15 e 16 maggio 2021 in Umbria e in Italia

Umbria

Sabato.Condizioni di tempo stabile nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi nel corso delle ore diurne su gran parte del territorio; nubi in generale aumento in serata su tutti i settori.

Domenica.Locali piogge nelle ore diurne sui settori nord orientali, tempo asciutto altrove con molte nuvole diffuse; in serata il tempo si manterrà asciutto su tutta la regione con molte nubi.

Italia: per il 15 maggio

AL NORD

Instabilità localizzata al settentrione: al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con qualche pioggia su Triveneto e Friuli. Al pomeriggio instabile sui settori pedemontani, con locali temporali in Friuli; ancora tempo asciutto su Pianura Padana, Emilia Romagna e Liguria, con molte nubi. In serata instabilità sparsa con cieli irregolarmente nuvolosi. Neve a quote medio-alte sulle Alpi.

AL CENTRO

Tempo in prevalenza stabile sulle regioni centrali: al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma con tempo asciutto, qualche apertura sul Lazio. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli poco nuvolosi sulle coste Tirreniche e maggiori addensamenti in Appennino. In serata locali piovaschi sulla Toscana, altrove non si attendono cambiamenti.

AL SUD E SULLE ISOLE

Residuo maltempo sulle regioni meridionali: al mattino nuvolosità più consistente sui settori peninsulari dove saranno possibili piogge anche a carattere di rovescio, più stabile sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori, con locali piogge tra Calabria e Puglia. In serata tempo asciutto su tutti i settori con maggiori aperture sulla Sicilia, più nuvoloso sui settori peninsulari.

Temperature minime in rialzo al centro-sud; stazionarie o in diminuzione altrove. Massime in lieve calo al centro-sud, ed in lieve aumento al nord e sulla Sardegna.

Www.centrometeoitaliano.it

Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos