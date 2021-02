Meteo weekend, sabato attesa neve anche in pianura - Tuttoggi

Locali nevicate sui settori orientali nel corso delle ore diurne, tempo stabile sui restanti settori con nubi sparse; nuvolosità irregolare



Umbria

Sabato. Tempo instabile al mattino con neve fino al piano su tutta la regione; fenomeni in generale esaurimento nel pomeriggio. Ampi spazi di sereno in serata su tutti i settori.

Domenica. Locali nevicate sui settori orientali nel corso delle ore diurne, tempo stabile sui restanti settori con nubi sparse; nuvolosità irregolare in serata.

Italia per il 13 febbraio

AL NORD



Molte nubi al settentrione con possibili fenomeni nevosi tra Piemonte, Lombardia e Appennino settentrionale al mattino; al pomeriggio migliora al nord-est con ampi spazi di sereno, variabilità asciutta altrove. In serata tempo stabile e prevalenza di cieli sereni. Quota neve fino al piano.



AL CENTRO



Al mattino molte nubi con precipitazioni diffuse, neve sui settori Adriatici a bassa quota. Al pomeriggio qualche schiarita tra Toscana e Lazio, tra Marche e Abruzzo ancora possibile qualche nevicata. In serata tempo asciutto e stabile sui settori Tirrenici; neve fino alle coste sui versanti orientali.



AL SUD E SULLE ISOLE



Giornata all’insegna del tempo instabile al mattino sulle zone meridionali: molte piogge sulle regioni peninsulari e precipitazioni alternate a schiarite sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora precipitazioni diffuse con quota neve in rapido calo. Migliora in serata sulla Sardegna, neve fin verso la pianura su Molise, Puglia, Campania e Basilicata.



Temperature in drastico calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

