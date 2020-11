Meteo weekend, nubi sparse sabato | Sereno il pomeriggio - Tuttoggi

Poco nuvoloso nelle ore mattutine, ma senza fenomeni associati; per la restante parte della giornata il tempo sarà stabile con ampie schiarite diffuse.

Umbria

Sabato. Qualche nube sparsa nel corso delle ore mattutine, ampi spazi di sereno al pomeriggio su tutto il territorio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli prevalentemente sereni.

Domenica. Poco nuvoloso nelle ore mattutine, ma senza fenomeni associati; per la restante parte della giornata il tempo si manterrà stabile con ampie schiarite diffuse.

Italia

AL NORD



Condizioni di tempo stabile sulle regioni settentrionali al mattino. Al pomeriggio transito di velature sui settori nord-occidentali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni.



AL CENTRO



Nuvolosità in transito verso i settori meridionali al mattino sulle regioni del centro Italia. Al pomeriggio ampie schiarite con nubi residuali in Abruzzo. In serata cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio.



AL SUD E SULLE ISOLE



Giornata all’insegna dell’instabilità sulle regioni meridionali, con piogge diffuse specie fra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio cieli nuvolosi con precipitazioni insistenti sui medesimi settori. In serata residuo maltempo tra Calabria e Sicilia, altrove nuvolosità irregolare.

Deboli nevicate in Appennino con i fiocchi fino a 1000 metri di quota.



Temperature minime e massime in calo.

Www.centrometeoitaliano.it

Video Meteo https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos