Meteo Weekend, instabile e nuvoloso | Neve fino a 300 metri e in serata miglioramento - Tuttoggi

Nazionale per il 28 gennaio

AL NORD

Al mattino tempo instabile sulla Romagna con precipitazioni sparse e neve fino a 100 metri, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora addensamenti sulla Romagna. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

AL CENTRO

Al mattino molte nuvole su tutti i settori con precipitazioni sparse e neve fino a quote collinari, più asciutto su Toscana e Umbria. Al pomeriggio residui fenomeni tra Abruzzo e zone interne del Lazio, variabile altrove. In serata tempo per lo più asciutto su tutti i settori salvo isolati fenomeni sull’Abruzzo con neve oltre i 500 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nuvole con deboli piogge tra Puglia e Sicilia. Al pomeriggio fenomeni in estensione alla Calabria con neve oltre i 1200 metri sui rilievi. In serata ancora qualche pioggia a sud della Sicilia, variabilità asciutta altrove.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo su tutta la penisola.

Www.centrometeoitaliano.it