Meteo weekend, in arrivo temporali e neve sopra i 1300 metri - Tuttoggi

Domenica piogge deboli e poi estese su tutto il territorio. Quota neve tra 1300 e 1400 metri sia sabato che domenica, temperature in discesa

Umbria

Sabato. Tempo in prevalenza stabile al mattino su tutto il territorio; peggioramento atteso al pomeriggio con temporali specie sui settori meridionali della regione e neve fino a 1300 metri di quota. Migliora in serata.

Domenica. Deboli piogge al mattino sui settori occidentali della regione, asciutto altrove; nel pomeriggio le piogge si estenderanno su tutto il territorio con temporali anche intensi e neve oltre 1400 metri. Nessuna variazione attesa in serata.

Italia-previsione per il 6 marzo

AL NORD

Maltempo al mattino con precipitazioni sparse e neve sulle Alpi; qualche spazio di sereno tra Trentino e Friuli. Parziale miglioramento al pomeriggio al nord-est, con precipitazioni insistenti su Liguria e Piemonte. In serata cieli irregolarmente o poco nuvolosi, con residue nevicate sulle Alpi occidentali. Neve fino a quote collinari.

AL CENTRO

Tempo in peggioramento nel corso della giornata: al mattino irregolarmente nuvoloso con deboli precipitazioni su Marche e Abruzzo. Instabilità nel corso del pomeriggio con temporali anche intensi tra Toscana, Lazio e Abruzzo, asciutto altrove. In serata migliora, con residue precipitazioni sulle regioni Tirreniche. Neve dai 1400 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Stabile al mattino, con velature in transito sulla Sardegna, dove saranno possibili locali piogge. Instabilità pomeridiana su Sardegna, Campania, Basilicata e Calabria, più asciutto tra Sicilia e Puglia. Migliora nelle ore notturne, con residue precipitazioni su Sardegna e Campania; sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature minime in incremento al centro-sud, in diminuzione al nord. Massime in calo al centro-nord, in aumento al sud.

Www.centrometeoitaliano.it

Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos