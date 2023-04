Meteo weekend di Pasqua, sabato tempo instabile e neve | Domenica tregua al mattino - Tuttoggi.info

Nazionale

AL NORD

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord con nubi sparse e schiarite. Instabilità in aumento tra pomeriggio e sera con piogge e acquazzoni sparsi specie al Nord-Est. Neve oltre i 1100-1200 metri sulle Alpi. Ancora fenomeni in serata sul Triveneto.

AL CENTRO

Giornata all’insegna del tempo instabile sulle regioni del Centro con piogge e temporali sparsi. Neve in Appennino fin verso i 900-1100 metri. Fenomeni in esaurimento dalla serata salvo residue piogge sull’Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Locali piogge al mattino su Campania e Molise, variabilità asciutta sul resto del Sud. Instabilità in aumento tra pomeriggio e sera con precipitazioni sparse sui settori Peninsulari, più asciutto sulle Isole Maggiori. Possibili temporali nella notte e neve in calo fino a 1200 metri.

Temperature minime in rialzo, massime in calo al Centro e in aumento altrove.

Www.centrometeoitaliano.it