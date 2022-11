Meteo, possibile neve sull’Appennino ma torna il sereno. Calano le temperature

Italia

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; residue precipitazioni sulla Romagna, con neve sull’Appennino settentrionale dai 1800 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con ampi spazi di sereno.

AL CENTRO

Al mattino precipitazioni sparse sulle regioni Adriatiche con molte nubi associate. Al pomeriggio persistono i fenomeni, specie sull’Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sull’Abruzzo; neve in calo in Appennino fin verso i 1700 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge e temporali su tutti i settori; fenomeni intensi su Puglia e Calabria. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge e temporali diffusi, ampie schiarite sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni, anche intensi sul Molise, sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.

