Meteo per lunedì 30, condizioni in peggioramento - Tuttoggi

Mattinata con tempo asciutto al Centro Italia ma con nuvolosità irregolare in transito. Peggiora al pomeriggio con piogge e acquazzoni sparsi sulle zone interne. Dalla serata fenomeni lungo l’Adriatico con neve in calo fin verso gli 800 metri.

Al Nord – Molte nuvole sulle regioni settentrionali per gran parte della giornata con piogge e acquazzoni sparsi di debole o moderata intensità. Più asciutto sulla Romagna dove peggiora dalla sera. Neve in calo fin verso i 400-500 metri su Alpi e Appennino specie tra la sera e la notte.

Al Sud – Nuvolosità irregolare al Sud con piogge sparse al mattino su Calabria e Isole Maggiori e al pomeriggio anche su Molise, Campania e Basilicata. Fenomeni in attenuazione dalla serata ma sempre con molte nuvole in transito.Temperature minime e massime in lieve calo al Nord e in aumento al Centro-Sud.