Meteo per domenica 10 luglio - Tuttoggi

Cieli prevalente sereni, temperature in lieve rialzo

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni del Nord con prevalenza di cieli sereni e qualche addensamento sul Triveneto. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, salvo isolate piogge in formazione sulle Alpi orientali. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro mattino con cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio qualche nube in formazione nelle zone interne ma senza fenomeni associati, soleggiato altrove. In serata ancora tempo del tutto asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale diminuzione al Sud, massime in lieve aumento sulle regioni peninsulari e stazionarie sulle Isole Maggiori.