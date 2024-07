Meteo, le previsioni per il week end in Umbria - Tuttoggi.info

Umbria

Sabato. Tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, da segnalare solo locali temporali sui rilievi. Nessuna variazione in serata e nottata con ampi spazi di sereno.

Domenica. Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. Più asciutto in serata e nottata ma con nuvolosità in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo generalmente stabile salvo piogge sparse sulle coste del Veneto e sul Friuli-Venezia Giulia. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi, con isolati piovaschi sul nord-est, cieli soleggiati altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.



AL CENTRO

Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento con rovesci sparsi in Appennino, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni ovunque. Al pomeriggio attesi locali piovaschi tra Molise e Puglia, assenza di variazioni altrove. In serata ancora tempo del tutto stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione da nord a sud.

