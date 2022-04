Meteo 29 aprile, che tempo farà in Umbria e in Italia - Tuttoggi

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio locale instabilità sui rilievi alpini con possibili fenomeni isolati, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino stabilità diffusa con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi di Lazio e Abruzzo, soleggiato sui restanti settori. In serata ancora tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità in transito su Sicilia e regioni ioniche e sereno altrove. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti di rilievo, salvo possibili locali fenomeni sulla Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Sicilia e Calabria.

Temperature minime in aumento al Nord, stabili o in calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori; massime per lo più stazionarie in tutta Italia.

www.centrometeoitaliano.it

https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos