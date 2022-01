Meteo 27 gennaio, ancora nuvoloso | Peggioramento nei prossimi giorni

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia a cura di Centrometeoitaliano.it per la giornata di domani. Previsto un breve peggioramento nei prossimi giorni

Umbria

Tempo asciutto al mattino e poi anche al pomeriggio, con molte nubi basse; in serata le condizioni del tempo si manterranno stabili su tutto il territorio.

Italia

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse su laguna Veneta e Pianura Padana. Al pomeriggio qualche addensamento anche sulle Alpi orientali, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora nebbie o nubi basse in Pianura Padana e sulle coste di Liguria e Veneto.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità bassa su Toscana, Umbria e coste adriatiche e cieli velati altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con addensamenti sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con nuvolosità avvettiva su Toscana, Umbria e coste Adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, con isolate piogge sulla Calabria Tirrenica. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ampi spazi di sereno sulle isole maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime in generale aumento da nord a sud.

Breve peggioramento e poi alta pressione

Tutti i principali modelli mostrano una blanda saccatura depressionaria sul Mediterraneo centrale tra venerdì e sabato: tale saccatura in movimento verso il nostro paese, porterebbe un generale peggioramento delle condizioni meteo specie al Centro Sud. Si tratterebbe però di un veloce passaggio instabile: gli ultimi aggiornamenti mostrano infatti un nuovo promontorio di alta pressione in espansione sul Mediterraneo centrale già nella giornata di domenica.

Condizioni meteo stabili sull’Italia quindi con un generale aumento delle temperature fino a valori sopra media.

Per rimanere aggiornati sulle condizioni meteo, www.centrometeoitaliano.it

https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos