Meteo 15 febbraio, tempo instabile e neve fino a mille metri in Umbria

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia per la giornata di domani, martedì 15 febbraio 2022, a cura di Centrometeoitaliano.it

Umbria

Tempo instabile con piogge diffuse nelle ore diurne su tutto il territorio, neve in Appennino fino a 1100 metri di quota; in serata non si attendono miglioramenti e la quota neve scenderà fino a 1000 metri. Fenomeni in esaurimento in nottata.

Italia

AL NORD

Tempo instabile o perturbato al mattino sulle regioni settentrionali con piogge e acquazzoni diffusi, più intensi al Nord-Est. Neve a quote prossime al piano tra Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale, oltre i 300-500 metri altrove. Tra pomeriggio e sera migliora a partire dai settori di Nord-Ovest, ancora fenomeni al Nord-Est con neve oltre i 600-1000 metri.

AL CENTRO

Giornata all’insegna del tempo instabile o perturbato al Centro con nuvolosità diffusa associata a piogge e acquazzoni sparsi, specie sui settori tirrenici. Neve oltre i 1100-1300 metri sull’Appennino. Tra la sera e la notte tempo in miglioramento con fenomeni in graduale esaurimento ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nuvolosità irregolare al mattino al Sud con piogge sparse su Campania, Sicilia occidentale e Sardegna. Tra pomeriggio e sera tempo instabile o perturbato con piogge e temporali localmente anche intensi sui settori tirrenici. Neve in calo fin verso i 1300-1400 metri. Nella notte ancora piogge su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Temperature minime e massime in rialzo salvo una lieve flessione sui settori occidentali della Penisola.

www.centrometeoitaliano.it

https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos