Meteo 13 ottobre, bel tempo ma neve in alta quota - Tuttoggi

Le previsioni meteo della giornata di domani in Umbria e in Italia a cura di Centrometeoitaliano.it

Umbria

Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su gran parte della regione al mattino e al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente sereni. Isolati fenomeni in Appennino con neve sopra i 1400-1500 metri di quota.

Italia

AL NORD

Al mattino cieli sereni su tutti i settori, isolate nevicate sulle Alpi di confine in Alto Adige sopra i 1700-1800 metri. Al pomeriggio instabilità sull’Emilia Romagna orientale con piogge sparse e neve in Appennino sopra i 1900 metri; bel tempo in serata con prevalenza di cieli sereni, residue piogge in Veneto.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, isolati fenomeni sull’Appennino abruzzese. Al pomeriggio piogge sparse su Marche, Abruzzo e Basso Lazio e neve in Appennino sopra i 1500 metri. Migliora in serata con prevalenza di cieli sereni, residui fenomeni in Abruzzo con neve sopra i 1400 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità in transito sulle regioni meridionali con piogge sparse tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse su tutte le regioni, più asciutto in Molise. In serata forti temporali tra Calabria e Sicilia e residue piogge sulle regioni peninsulari, più stabile in Sardegna.

Temperature minime stazionarie o in aumento su Isole Maggiori e regioni tirreniche del Sud, in calo altrove; massime senza variazioni di rilievo su tutto lo stivale.

www.centrometeoitaliano.it

https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos