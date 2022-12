Meteo 13 dicembre, tempo instabile e neve fino a 500 metri

Al mattino cieli coperti, con neve fino a quote pianeggianti su Emilia Romagna e Piemonte, asciutto altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con ancora deboli fenomeni sulle medesime regioni. In serata tempo del tutto stabile ma con ancora molte nubi su tutti i settori.

AL CENTRO

Al mattino deboli precipitazioni su Appennino e settori Adriatici; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata tempo in generale miglioramento ma con nuvolosità irregolare in transito. Neve fino a quote medie sui rilievi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino maltempo diffuso con piogge sparse su regioni peninsulari e sulla Sicilia. Al pomeriggio ancora tempo instabile sui medesimi settori; possibili acquazzoni su Puglia e Calabria. In serata residuo maltempo su Puglia e Sardegna.

Temperature minime in rialzo; massime in diminuzione al centro-nord, in lieve aumento su Calabria e Isole Maggiori.

