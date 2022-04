Meteo 12 aprile | Stabile, in serata nuvolosità diffusa - Tuttoggi

Addensamenti sparsi al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; nuvolosità diffusa anche nelle ore serali sull’intera regione sempre senza fenomeni

Umbria

Condizioni di tempo stabile con addensamenti sparsi al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; nuvolosità diffusa anche nelle ore serali sull’intera regione sempre senza fenomeni associati.

Nazionale

AL NORD

Al mattino velature in transito su tutti i settori, maggiori addensamenti sulle Alpi Piemontesi. Al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento al nord-ovest, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con cieli coperti su Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio ancora tempo asciutto, con nuvolosità alta su tutti i settori. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con sole prevalente sulle regioni peninsulari, maggiori addensamenti sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa, con cieli sereni o poco nuvolosi.



Temperature minime e massime in generale rialzo su tutta la Penisola Italiana.

