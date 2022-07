Mestoli da cucina e mattarelli in chiesa, Don Giorgio impartisce benedizione alle casalinghe - Tuttoggi

Poi Don Giorgio ha rivolto un particolare appello anche a politici e governanti a tutti i livelli: “Abbiamo chiesto al Signore con l’intercessione della Madonna Addolorata e di santa Marta, che illumini i governanti di tutti i settori in Europa, in Italia, nella nostra regione e nel nostro Comune, che possano amministrare bene e con onestà, specialmente guardando a coloro che per primi vengono toccati da questa crisi. Anche loro sono massai e massaie che devono gestire bene la Casa Comune”, ha concluso don Giorgio Mariotti, affiancato dal diacono Lucio Crispoltoni prima di benedire i fedeli con gli attrezzi del mestiere al seguito.