Messa Interforze per il Santo Natale, Mons Maffeis “portare luce nel buio della notte” | Foto - Tuttoggi.info

Si è svolto nei giorni scorsi presso la Cattedrale di San Lorenzo a Perugia, il tradizionale appuntamento liturgico dedicato alla Forze Armate, ai Corpi Armati dello Stato e alle Forze di Polizia della regione Umbria, realizzato nel periodo che precede il Santo Natale e organizzato e coordinato dal Comando Militare Esercito “Umbria”, nell’alveo dei propri compiti istituzionali.

La funzione religiosa è stata officiata da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Ivan Maffeis, Arcivescovo di Perugia e Città della Pieve. La cerimonia ha visto la presenza delle massime autorità civili locali e la partecipazione dei Comandanti regionali e del rispettivo personale dell’Esercito, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, del Corpo Militare dell’Ordine di Malta, della Polizia Provinciale e Municipale e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e anche dei loro familiari. Presente anche una delegazione dell’Agenzia delle dogane e monopoli di Perugia.

Le musiche che hanno accompagnato e impreziosito la Santa Messa sono state curate ed eseguite dalla corale della Polizia Municipale della città capoluogo di regione.

L’Alto Prelato, nella sua omelia, non ha mancato di sottolineare il valore dell’impegno e la continua dedizione degli uomini e delle donne in uniforme che indirizzano il proprio operato quotidiano per la sicurezza e la salvaguardia della collettività, in un momento come quello attuale caratterizzato da profonda tristezza, conflitti e violenza diffusa, esortandoli a continuare a portare la luce nel buio della notte.

Al termine del rito religioso, il Generale di Brigata Francesco Mazzotta, Comandante regionale della Guardia di Finanza in Umbria, oltre a ringraziare l’Arcivescovo per aver officiato la liturgia solenne, ha espresso la sua vicinanza a tutto il personale delle Forze Armate, in particolar modo a coloro che si trovano impegnati nei contesti internazionali delle missioni di pace ed infine nel terminare il suo intervento ha formulato i migliori auguri di un sereno Natale alle numerose Autorità intervenute, a tutti i presenti ed alle loro famiglie.