Messa di Natale per le forze dell'ordine in Duomo, consegnati doni alla Caritas - Tuttoggi

Per la polizia, erano presenti anche alcuni dei 487 partecipanti al 220esimo corso per allievi agenti, capeggiati dal direttore dell’istituto per sovrintendenti Maria Teresa Panone, da funzionari e dal personale del quadro permanente.

Al termine della Santa Messa, dopo lo scambio degli auguri di Natale, i presenti hanno donato alcuni prodotti alimentari al direttore della Caritas diocesana, don Edoardo Rossi, che provvederà poi alla consegna alle famiglie meno fortunate.