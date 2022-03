Mercato europeo, il caleidoscopio degli espositori invade Foligno

Taglio del nastro con il presidente di Confcommercio Amoni e il sindaco Zuccarini

Al via il Mercato europeo, con oltre 80 espositori nel centro storico. Si tratta di vendita di prodotti tipici, agroalimentari e artigianali provenienti da tutti i Paesi europei, con numerose eccellenze regionali. Venerdì 18 marzo il taglio del nastro ufficiale.

Tutte le vie coinvolte

“Si tratta di un evento che farà tappa in 25 località italiane – spiega il sindaco Stefano Zuccarini – e partirà proprio dalla nostra città: da oggi sino a domenica 20 marzo, dalle ore 9 alle 24 in piazza della Repubblica, in piazza Matteotti, lungo largo Carducci, nel primo tratto di via Garibaldi sino a piazzetta del Suffragio, e lungo l’intera via Umberto I sino al primo tratto di via Oberdan. L’offerta è davvero ampia e variegata: dai tessuti ai casalinghi, dalla pelletteria all’abbigliamento, e ancora arredamento, bigiotteria ed artigianato, con la possibilità di degustare tipicità internazionali e locali, e street food, durante tutta la giornata. Foligno ospiterà espositori in arrivo da Austria, Grecia, Francia, Germania ma anche da Egitto, Messico, India e Brasile, nonché italiani dalla Sicilia al Piemonte“.

“Evento di portata internazionale”

“Non appena le normative ce lo hanno consentito, siamo tornati ad organizzare un grande evento di portata internazionale, che tra l’altro, fu il primo grande evento che venne annullato a causa dell’emergenza pandemica. Ho voluto fare il giro dell’intero mercato, e devo complimentarmi con l’organizzazione e con tutti gli ambulanti per la qualità proposta. Appuntamenti come questo sono in grado di rivitalizzare il centro storico, il commercio e le attività ricettive e di ristorazione, specialmente in un periodo delicato come questo che segna una fase di ripresa e di rinascita. Ringrazio l’assessore al commercio e turismo, Michela Giuliani, gli uffici che hanno collaborato, Mauro Fortini, presidente umbro della Federazione Italiana Venditori Ambulanti, Federico Zeli coordinatore nazionale dell’evento, Aldo Amoni della Confcommercio, per il grande lavoro organizzativo ed invito tutti a partecipare per vivere appieno l’evento”.