Mercato delle Gaite, Cecconi confermato Podestà per il prossimo triennio

Claudio Cecconi, Podestà uscente dell’Ente Mercato delle Gaite di Bevagna, è stato confermato alla guida dell’associazione per un nuovo triennio. Dopo aver ringraziato tutti i collaboratori dell’associazione e i volontari delle Gatte per il successo delle ultime edizioni del mercato, il podestà ha dapprima illustrato i punti programmatici più importanti per il prossimo mandato, e quindi si è proceduto alla votazione con scrutinio segreto. 46 i voti favorevoli e 8 gli astenuti.

Rinnovato entusiasmo

Cecconi ha confermato con entusiasmo il proprio impegno per far crescere ulteriormente la manifestazione, sempre con particolare attenzione alla qualità della rievocazione medievale, che portato Bevagna e il suo mercato all’attenzione di un numero crescente di turisti, visitatori e studiosi.

I prossimi appuntamenti

Nei prossimi giorni si procederà alla nomina dei membri del nuovo comitato esecutivo che dovrà collaborare con il podestà nella gestione degli eventi, a cominciare dal prossimo appuntamento della ‘Primavera medievale’, che si svolgerà nei giorni 24/26 aprile e dall’1 al 3 maggio 2020.