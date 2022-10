Mercato criptovalutario: il punto sulle monete digitali più interessanti del momento - Tuttoggi

Come prepararsi per investire nel mercato criptovalutario

Come abbiamo appena detto, il mercato criptovalutario si contraddistingue per un livello di volatilità particolarmente elevato. Inoltre nell’ultimo periodo si è resa palese la correlazione con i mercati della finanza tradizionale, che è molto più stretta di quello che un po’ tutti credevano. Per riuscire a muoversi nel modo giusto in uno scenario del genere è necessario avere un’ottima preparazione e cercare di restare sempre aggiornati.

Internet offre moltissime risorse didattiche di qualità, come dimostra l’ebook di Trade.com, ma i libri continuano a rivestire un ruolo centrale nella formazione degli investitori. Per quanto riguarda i testi in italiano, secondo giocareinborsa.online, portale specializzato negli investimento online, tra i libri migliori su questo argomento ci sono, per esempio: Il futuro del valore di Pasquale Sorgentone, Criptovlaute 2022: il più completo manuale dalla teoria alla pratica di Riccardo Forte e Da zero alla luna: quando, come è perché la blockchain sta cambiando il mondo di Gian Luca Comandini,

La situazione attuale del mondo crypto

Il mondo crypto è composto da migliaia e migliaia di progetti diversi. Il lungo periodo di difficoltà del mercato ha portato al crollo dei prezzi della maggior parte delle monete digitali, mentre alcune sono letteralmente sparite dalla circolazione. Anche se il quadro sembra particolarmente triste, c’è un enorme vantaggio in tutto questo: le fasi ribassiste di una certa importanza permettono di ripulire il settore, lasciando spazio solo a quelle realtà che hanno un vero potenziale ed un buon livello di sostenibilità ed innovatività.

Inoltre, la crisi ha avuto il merito di riportare sul mondo crypto l’attenzione dei governi e delle autorità di regolamentazione, dando il via alla nascita di nuovi processi normativi. Certo, questa è una cosa che va ad intaccare un po’ lo spirito di libertà ed estremo distacco dai canali tradizionali che contraddistingueva lo spirito originario delle monete digitali, ma gli eventi sono in continua evoluzione ed era necessario fare dei passi in avanti. In futuro vederemo se i passi fatti sono quelli giusti o meno.

I possibili sviluppi: ripresa in vista?

Abbiamo appena menzionato la parola futuro: cerchiamo di capire cosa potrà accadere nei prossimi mesi sul mercato criptovalutario. Fare previsioni, come detto, è molto difficile, ma molti analisti si sono sbilanciati, parlando di una ripresa del settore. Il lungo periodo di difficoltà non dovrebbe impedire al Bitcoin di sfondare il tanto sognato muro dei 100.000 dollari. È complicato dire quando questo potrà accadere, ma alcuni esperti pensano che possa avvenire a breve.

Qualche esperto addirittura afferma che la quotazione possa raggiungere la cifra tonda già entro la fine di quest’anno, ma la maggioranza prevede tempistiche un po’ più lunghe. La regina del mondo crypto, se davvero dovesse riuscire a riprendersi così, trascinerebbe l’intero comparto: la pulizia del mercato di cui abbiamo parlato prima può tornare molto utile agli investitori, che in questo modo possono individuare con maggiore semplicità le criptovalute emergenti più interessanti su cui puntare.