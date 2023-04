Mercato coperto Terni, nuovo regolamento: novità per gli agricoltori

L’atto, in particolare, mira a estendere l’offerta commerciale e a rilanciare il mercato prevedendo postazioni dedicate ai produttori agricoli.

Il nuovo regolamento

Il nuovo regolamento prevede: la possibilità di assegnare aree in concessione, all’interno della struttura, destinate alla vendita di generi alimentari al dettaglio, e per attività di promozione, informazione formazione legate alle attività di vendita presenti nel mercato; un orario di vendita ridotto per i produttori agricoli, in ragione della stagionalità dei prodotti e della loro disponibilità; una percentuale minima del 30% da riservare ai produttori agricoli, in forma singola o associata nei bandi di assegnazione dei box liberi.



Modifica dell’articolo 13

Particolarmente rilevante, infine, la modifica relativa all’articolo13, attraverso il quale il nuovo regolamento individua i criteri generali per favorire proposte di riqualificazione del mercato, utili sia a incentivare la frequentazione della struttura commerciale, sia a rivitalizzare le aree limitrofe, prevedendo premialità per le proposte in grado di valorizzare il mercato nel suo insieme, di differenziare l’offerta commerciale, di promuovere prodotti tipici, di qualità e di filiera corta, e di stabilire sinergie con operatori commerciali delle aree vicine.