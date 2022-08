Mercato Coperto: quando i tempi (e i modi) di pubblico e privato non combaciano

Banchi e intrattenimento

Aspetto, quest’ultimo, che a differenza degli tsunami (prima il Covid, poi la guerra in Ucraina, con il caro-energia che ha fatto schizzare i prezzi) poteva probabilmente essere valutato già da prima. Perché che le attività destinate a essere ospitate al Mercato Coperto fossero a basso valore aggiunto – almeno per una realtà dove si stima transiteranno 2 milioni di clienti – lo si sapeva da subito.

Tempi e costi

Poi ci sono i tempi. E’ vero che dal 2019 ad oggi è cambiato il mondo con eventi epocali. Ma è anche vero che nell’economia globalizzata comunque quattro anni sono un’eternità. Per non parlare dei 9 anni (fino a 18) in cui si sarebbe consumata la concessione. Con un regolamento comunale molto rigido nella gestione della struttura.

Il dibattito sui fasci

E così, dopo che per mesi e mesi destra e sinistra, dentro e fuori Palazzo dei Priori, si sono accapigliate intorno ai fasci furbescamente fatti emergere dalla calce durante i restauri, in pochi si sono domandati se la strada intrapresa per la gestione del grande contenitore all’interno del centro storico di Perugia fosse ancora percorribile, visti gli ostacoli che nel frattempo si erano rivelati.

E quello sui risvolti economici

O meglio, qualcuno il problema se l’era posto. Il segretario del Pd, Sauro Cristofani, un anno fa aveva chiesto al Comune di azzerare tutto. Una richiesta poi reiterata con atti presentati dai gruppi consiliari di opposizione.

E gli uffici comunali, su indicazione dell’amministrazione, stanno verificando come tirare il freno di emergenza, senza incorrere in infrazioni che comporterebbero il rischio di costose penali e la lente su Palazzo dei Priori della Corte dei Conti (se non della magistratura).

Ma l’argomento su cosa effettivamente ci sarà all’interno del Mercato Coperto, per i prossimi anni, non ha mai interessato veramente i perugini. O almeno, non lo ha appassionato al pari di altri. Un andamento, del resto, che appare tipicamente italiano.