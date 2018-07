Mercato coperto, la piazza del food tra tradizione e tecnologia

Un hub agroalimentare, che fungerà da vera e propria piazza di marketing territoriale, dove accogliere e lanciare nuove idee di impresa nei campi dell’agrifood e della ristorazione. La Giunta comunale di Perugia ha approvato le linee guida per la riqualificazione del Mercato Coperto, intervento reso possibile grazie ai finanziamenti della Regione Umbria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Il documento, elaborato dall’assessore Michele Fioroni insieme agli uffici tecnici, individua tutti gli elementi che andranno a comporre il futuro Mercato Coperto, con i servizi e le funzioni che dovranno essere garantiti dal soggetto gestore. Ma disciplina anche le modalità di assegnazione del bene, con relativi risvolti patrimoniali, che saranno poi inseriti nel vero e proprio bando di gara finalizzato all’assegnazione del bene al futuro soggetto gestore.

Ristorazione e commercio al centro del progetto, sicuramente, per dare alla città un luogo di incontro, dove consumare e acquistare tutte le eccellenze enogastronomiche, a cominciare dal mondo della filiera corta, dei consorzi di tutela e dei piccoli artigiani del gusto che dovranno necessariamente trovare uno spazio all’interno del Mercato.

Piazza di marketing territoriale vuol dire anche eventi, intrattenimento, divulgazione e formazione. Verrà chiesto al soggetto gestore di organizzare un numero minimo di eventi, gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza, con un giusto mix di intrattenimento, divulgazione e approfondimento culturale.

Ancora: saranno presenti percorsi esperienziali ed emozionali sui temi identitari della città e del suo territorio. Tutto questo, sottolinea l’amministrazione comunale, senza mai dimenticare l’identità unica che il Mercato Coperto dovrà avere, con una presenza digitale costante che permetta, mediante un e-commerce, di offrire nuovi sbocchi di mercato a tutto il mondo della produzione artigianale del territorio, e che contribuisca ad una promozione costante del Mercato Coperto e della città di Perugia.

All’interno del Mercato Coperto, poi, sarà presente un coworking destinato ad accogliere, incubare e accelerare start up e idee di impresa nate intorno ai temi del food, della ristorazione e dell’agrifood, a conferma della vocazione, nata con la Perugia ultradigitale, della città di riattivare le economie del territorio e di attirare e coltivare talenti.

“E’ per noi tutti un momento di grande soddisfazione – commenta l’assessore Fioroni – soprattutto per essere riusciti, a termine di un lungo percorso, a non replicare modelli preconfezionati, ma ad individuare una nuova strada e un nuovo modello di gestione per il Mercato Coperto. Possiamo sicuramente affermare che questo spazio nasce con il modello Perugia, e soprattutto è pensato per essere un luogo polivalente, dove consumare un bicchiere di vino e un pasto, dove acquistare le eccellenze del nostro territorio. Il Mercato Coperto poi sarà il luogo dove conoscere e scoprire che nel mondo del food e dell’agricoltura c’è oggi una spinta all’innovazione quasi unica, a cui vogliamo dare un luogo d’elezione, favorendo nuove forme di imprenditoria in ambito agricolo e turistico”.

