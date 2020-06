Mercatino del mercoledì rimane allo Staino - Tuttoggi

Il mercato settimanale mercoledì riprenderà la propria attività nell’area dello Staino. E’ il risultato dell’incontro organizzato oggi a Palazzo Spada tra l’Amministrazione e i commercianti. “Questa mattina ci siamo di nuovo confrontati con le i rappresentanti dei commercianti interessati al mercato settimanale e – come Amministrazione – abbiamo avuto modo di illustrare i progetti per il miglioramento dell’area”, spiega l’assessore al commercio Stefano Fatale.

Le misure

“Si tratta di progetti che l’Amministrazione aveva già pronti, ma che hanno subito degli stop e dei cambiamenti a causa dell’emergenza Covid. I progetti riguardano sia il miglioramento del terreno dello Staino per renderlo più idoneo alle esigenze degli ambulanti che un diverso posizionamento dei banchi nei periodi nei quali l’area sarà occupata anche dagli spettacoli viaggianti”.

“Credo che il nostro impegno – che c’è sempre stato – sia servito a tranquillizzare i commercianti che già da mercoledì potranno cogliere l’opportunità di tornare ad allestire il mercato in questa fase così difficile per l’economia cittadina”.