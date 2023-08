Mensa scolastica, aperte le iscrizioni a Marsciano - Tuttoggi.info

Le iscrizioni vanno presentate solo online, entro l'8 settembre: ecco come fare e a chi rivolgersi per chiedere assistenza

Sono aperte le iscrizioni per il servizio di refezione scolastica del Comune di Marsciano per l’anno 2023/2024. Le domande devono pervenire entro venerdì 8 settembre 2023.

Le iscrizioni alla refezione scolastica potranno essere effettuate solo online, tramite il portale dei servizi scolastici del Comune di Marsciano, https://marsciano.simeal.it/sicare/benvenuto.php , accessibile dalla home page del sito web del Comune, cliccando nella sezione “Attività – Servizi scolastici” dove sono anche disponibili tutte le informazioni su tariffe e fasce d’esenzione. Nel portale l’utente dovrà registrarsi tramite Spid e seguire la procedura guidata per l’inserimento della domanda, allegando la documentazione eventualmente richiesta. Il pagamento della mensa scolastica dovrà avvenire mensilmente, nel mese successivo a quello di fruizione del servizio.

Pagamenti pregressi e agevolazioni Isee

Al fine di accedere al servizio di mensa i richiedenti dovranno essere in regola con il pagamento delle quote dovute per il medesimo servizio eventualmente fruito nell’anno scolastico precedente.

Per beneficiare di eventuali agevolazioni tariffarie è necessario presentare una attestazione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità. Si ricorda che l’Isee presentato al momento dell’iscrizione ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno. Per continuare ad usufruire delle agevolazioni le famiglie interessate dovranno produrre la nuova certificazione entro il mese di gennaio.

Informazioni e assistenza per le iscrizioni

Per informazioni è possibile consultare la pagina del sito web istituzionale del Comune https://www.comune.marsciano.pg.it/archivio2_notizie-e-comunicati_0_2982.html oppure rivolgersi all’Ufficio Servizi scolastici del Comune telefonando ai recapiti 0758747248/249 esclusivamente il martedì e il giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, o inviando una mail a istruzione@comune.marsciano.pg.it.